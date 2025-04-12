Шереметьево в Химках признали лучшим аэропортом страны по итогам 2024 года

Аэропорт Шереметьево в Химках стал лауреатом национальной авиационной премии имени Евгения Чибирева «Крылья России». Воздушная гавань оказалась лучшей в номинации «Аэропорт года».

Оценку давали по результатам работы за прошлый год. Аэроузел «Шереметьево» является крупнейшим международным аэропортом России по объемам пассажирских и грузовых перевозок.

Здесь внедряют решения для маломобильных групп населения, а также инновационные разработки, следят за пунктуальностью полетов и уровнем безопасности.

Кроме того, объект является единственным аэропортом страны, где есть три взлетно-посадочные полосы и мостовой переход для воздушных судов. По результатам 2023 года аэропорт тоже был лауреатом этой премии.

Сама награда появилась в 1996 году. Ее вручают авиакомпаниям и аэропортам, которые регулярно поднимают планку качества авиаперевозок и внедряют новые технологии.