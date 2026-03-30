Схему движения трнспорта на Проектируемом проезде № 4037 в Люберцах изменят

С 31 марта по 30 июня в Люберцах изменят схему движения на Проектируемом проезде № 4037. Участок длиной около 300 метров перекроют для переустройства коммуникаций.

Как рассказали в региональном Минтрансе, объезд организуют по Инициативной, 1-я Вольской, Проектируемому проезду № 83 и улице Транспортной.

«Изменения движения транспорта связаны со строительством путепровода над железнодорожными путями и переустройством коммуникаций. За три месяца строители проведут работы по переустройству напорной канализации, водопровода и электрических сетей», — пояснили в министерстве.

На участке строят путепровод, который соединит Инициативную улицу и Октябрьский проспект. Открыть рабочее движение планируют в третьем квартале 2027 года. Полностью работы завершат к 2028 году.

Общая протяженность дороги превысит 1,6 километра. Из них 270 метров придется на путепровод. Движение будет двухполосным, а на примыкании к Октябрьскому проспекту создадут кольцевую развязку с дополнительными съездами с улиц Транспортная и Волковская.