Схему движения на дублерах Октябрьского проспекта в Люберцах изменят с 28 ноября

Схема движения на дублерах Октябрьского проспекта и на пересечении с улицей Смирновской в Люберцах изменится с 28 ноября. Это необходимо для строительства подземного пешеходного перехода. Возобновить движение планируют к концу года.

С 28 ноября для движения закроют участки дублера на проспекте в сторону Москвы и области, а также часть Смирновской улицы, пояснили в региональном Минтрансе. Объезд организуют по улицам Красной и Кирова.

Кроме того изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов: № 13к, 323, 346, 373 и 463. Машины будут совершать объезд через станцию МЦД Люберцы. Из схемы движения уберут остановку «Гастроном».

«Перекрытие движения необходимо из-за строительства подземного пешеходного перехода на пересечении с улицы Смирновской. Для его строительства требуется разработать котлован, выполнить бетонирование стен, провести инженерные коммуникации и последующую отделку», — пояснили в ведомстве.

Параллельно завершается строительство перехода на перекрестке Октябрьского проспекта и Красной улицы.