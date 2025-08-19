Схема маршрута № 44к в Коломне изменится с 20 августа

В Коломне с 20 августа изменится схема движения автобусов маршрута № 44к «а/в Коломна — с/х Сергиевский». Изменения вызваны ремонтом Митяевского моста. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, автобусы будут подвозить пассажиров к Голутвинскому пешеходному мосту с обеих сторон, чтобы жителям было удобнее добираться до нужных мест.

«Запустить движение легкового транспорта с ограничением веса не более 3,5 тонны по Митяевскому мосту планируется в ноябре 2025 года, а в 2026 году — завершить ремонт сооружения. Специалисты Мосавтодора обустроили разворотные площадки на подходах к Голутвинскому пешеходному мосту, чтобы обеспечить на время ремонта автобусное сообщение с селами Сергиевское, Пестриково, Парфентьево, Амерево, Чанки, поселком Сергиевский и окружным центром», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Для ожидания транспорта оборудовали павильоны, а расписание составили так, чтобы у людей было достаточно времени перейти мост. Ежедневно на участках «Парфентьево — Голутвинский мост» и «Голутвинский мост — ст. Голутвин» будут работать два автобуса, выполняя в общей сложности 60 рейсов.

Первый автобус из Парфентьево отправится в 04:50, последний — от станции Голутвин в 22:30. На маршруте сохранятся льготы по социальным картам, а оплатить поездку можно банковской картой или картами «Стрелка» и «Тройка».