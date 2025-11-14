Схема движения транспорта временно изменится на трассе М-7 в Ногинске

На федеральной трассе М-7 «Волга» в Ногинске изменили схему движения из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

На 49-м километре Горьковского шоссе, на перекрестке с улицей Магистральной, временно запрещены левые повороты из-за восстановления работы светофора. Водителям, едущим в Москву, ближайший разворот доступен на 47-м километре, а движущимся в сторону Владимира — на 52-м километре на транспортной развязке.

В ведомстве рекомендуют учитывать изменения при планировании маршрута и соблюдать правила дорожного движения.