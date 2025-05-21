Шашист из Щелкова стал призером Кубка Мира

В Ташкенте прошел шестой этап Кубка мира по шашкам-64. Турнир собрал лучших шашистов для определения сильнейших в трех дисциплинах: классической игре, блице и быстрых шашках.

За шахматными столиками сошлись около сотни спортсменов, представляющих девять стран: Россию, Беларусь, Афганистан, Китай, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Среди участников был и воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково, мастер спорта Иван Илясов.

Турнир стал для Ивана триумфальным, принеся ему сразу три медали. В дисциплине «быстрые шашки» он поднялся на вторую ступень пьедестала, завоевав серебряную награду, а в поединках в молниеносной и классической игре Иван замкнул тройку лидеров и удостоился двух бронзовых медалей.

Это далеко не первые достижения Ивана Илясова. На его счету 11 званий чемпиона мира по русским шашкам и два титула мирового чемпиона по стоклеточным шашкам, а также множество других наград. Иван трижды побеждал на европейских первенствах по русским шашкам, девять раз становился чемпионом России по русским шашкам и шесть раз по стоклеточным. На данный момент он носит титулы чемпиона Московской области, Центрального федерального округа и России среди мужчин, а также является многократным призером и победителем всероссийских соревнований.