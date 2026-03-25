Шаховской завод «Десятое королевство» расширяет производственные мощности

Главный энергетик Шаховского завода «Десятое королевство» Яков Чергуца сообщил о недавнем обновлении производственной базы предприятия. В течение последнего квартала завод пополнился новым оборудованием, среди которого вырубной пресс, большая термоусадочная машина и аппараты для склеивания картона с деревом.

Яков Чергуца подчеркнул: «Производство постепенно растет, и нам, чтобы идти в ногу со временем, приходится менять и расширять парк оборудования, чтобы выпускать современные игры для всей семьи».

С начала года предприятие представило несколько новых развивающих игр, рассчитанных на разные возрастные группы, и приняло на работу дополнительных сотрудников.

Завод в деревне Ховань, основанный в 2005 году, занимает лидирующие позиции среди производителей развивающих игр в России. В производстве используются безопасные материалы: картон, винил, пластик и натуральное дерево. Все продукты проходят обязательную сертификацию, обеспечивая высокое качество и безопасность. Например, игра «Бам-бум» или «Биг-бум» изготавливается исключительно из брусочков натуральной березы.

Предприятия компании расположены не только в деревне Ховань, но и в Пушкино, Нижнем Новгороде, Минске и Архангельске.