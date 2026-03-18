Шаховская больница получила электрокардиограф последнего поколения

В Шаховской больнице произошло знаковое событие для местного здравоохранения. В поликлинику поступило современное цифровое оборудование — электрокардиограф последнего поколения. Новое устройство должно улучшить качество и ускорить оказание медицинской помощи жителям округа.

Старое оборудование, верой и правдой служившее более двух десятилетий, списали. Ему на смену пришел современный аппарат, значительно отличающийся как внешне, так и по техническим характеристикам.

Главное преимущество нового устройства — высокая точность считывания сигналов и защита от помех. Цифровая система способна выявлять даже незначительные отклонения в работе сердца на ранних этапах, что крайне важно для предотвращения инфарктов и инсультов.

«Разница колоссальная. Старые пленочные аппараты часто давали погрешности из-за дрожания рук пациента или плохого контакта электродов. Новый аппарат автоматически фильтрует шумы, сохраняет данные в электронной карте. Это экономит время врача и, главное, время больного», — отметила заведующая кабинетом функциональной диагностики Дарья Хрусталева.

В подмосковных медучреждениях продолжают обновлять диагностическое и лечебное оборудование. С начала года в больницы поступило 114 аппаратов УЗИ.