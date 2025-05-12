Шахматный турнир в честь 80-летия Победы прошел в Ленинском округе

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» Ленинского городского округа состоялся 30-й шахматный фестиваль в рамках проекта Российского военно-исторического общества «Шахматный бульвар». Юбилейное мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Первый заместитель директора музея Михаил Новиков отметил, что возрождение интеллектуальных игр на территории исторического комплекса способствует развитию культурной и спортивной жизни усадьбы. Он подчеркнул, что шахматы были важной частью досуга прежних владельцев «Горок», а в коллекции музея хранятся уникальные шахматные наборы, принадлежавшие имению.

В турнире приняли участие представители Российского военно-исторического общества, члены Совета ветеранов посёлка Горки Ленинские, участники музейного шахматного клуба и жители округа.

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк отметил, что сохранение исторической памяти тесно связано с возрождением традиций великой русской шахматной школы. Он добавил, что в этом году шахматные школы открылись уже в нескольких регионах России, включая Калининград, Севастополь, Тамбов и Ярославль.

Напомним, что в «Горках Ленинских» уже три года действует музейный шахматный клуб, проводится фестиваль «Мемориал Юрия Дохояна», а в этом году планируется открытие Шахматного клуба Сергея Карякина.