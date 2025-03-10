Шахматный турнир в честь 8 Марта прошел в Воскресенске

В Воскресенском шахматном клубе состоялся праздничный турнир, посвященный Международному женскому дню 8 Марта. В соревнованиях приняли участие девушки и женщины из Воскресенска, Коломны, Егорьевска, а также из Москвы и даже далекого северного города Архангельска.

Всего за звание лучшей сразились 38 шахматисток в возрасте от шести до 86 лет. Состязания проходили в семь туров по правилам быстрых шахмат с контролем времени 15 минут на партию. Участниц разделили на две группы: 11 опытных игроков с рейтингом более 1300 и начинающие с рейтингом до 1300.

Среди опытных шахматисток лучшей стала Елена Еременко из Воскресенска с результатом шесть с половиной очков из семи возможных. Всего на пол-очка она опередила соперницу из Архангельска Евгению Щербак, которая заняла второе место. Третьей стала гостья из Коломны Вероника Уткина, которая набрала пять очков из семи.

Серди новичков лидировала шахматистка из Егорьевска Надежда Бурова. В номинации «Среди мам» лидировала Ольга Жаворонкова из Воскресенска, а в категории «Бабушки» первое место заняла еще одна жительница округа 86-летняя Галина Карпова.