Шахматный турнир прошел в Воскресенске

Соревнования посвящались Международному дню шахмат. В Воскресенском шахматном клубе собралось 48 спортсменов из Подмосковья и Москвы.

Участники в возрасте от 7 до 80 лет боролись за победу по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 10 минут и добавлением пяти секунд на ход каждому сопернику. Главный судья Игорь Ковпак и его заместитель Сергей Романов строго следили за порядком в зале и соблюдением правил. Шахматные поединки длилась более четырех часов.

По итогам турнира победу праздновал опытный Рашид Кузахмедов из села Конобеево, серебряным призером стал Тигран Степанянц из Москвы, а замкнул тройку призеров вице-чемпион Воскресенска Владимир Шорин.

Среди девушек победительницей стала Анастасия Зинякова из города Белоозерский. Призовые места среди ветеранов и молодых шахматистов также заняли спортсмены из Воскресенске Александр Кожухов и Лев Эрлих.