Шахматный турнир пройдет в Луховицах 16 августа

В рамках празднования 68-летия города Луховицы 16 августа состоится турнир по молниеносной игре в шахматы. Организатором соревнований выступает спортивный центр «Луховицы», приглашая к участию шахматистов всех возрастов и уровней подготовки — как жителей Луховицкого округа, так и гостей из других городов.

Турнир пройдет в городском шахматно-шашечном клубе, расположенном по адресу: Луховицы, улица Мира, дом № 16.

«Турнир состоится по швейцарской системе в девять туров. Контроль времени составит по пять минут каждому участнику до конца партии с добавлением трех секунд на каждый ход, начиная с первого», — сообщил тренер клуба Андрей Фолерантов.

Регистрация участников начнется в день проведения соревнований, с 10:00 до 10:40 в шахматно-шашечном клубе. Первый тур стартует в 11:00, а торжественное закрытие мероприятия и награждение победителей запланированы на 14:30.

Количество мест ограничено вместимостью шахматного клуба — всего 60 человек смогут принять участие в турнире. Поэтому организаторы призывают всех желающих зарегистрироваться заранее, до 15 августа, пройдя по ссылке.