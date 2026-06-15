Шахматный турнир ко Дню России прошел в Воскресенске

В Воскресенском шахматном клубе 14 июня прошел календарный турнир в честь Дня России. В нем приняли участие 48 шахматистов в возрасте от 7 до 86 лет из Воскресенска, Коломны, Егорьевска, Раменского, Каширы, Люберец и Москвы.

Соревнования проходили в формате молниеносных шахмат (блиц) с контролем времени: пять минут на партию плюс три секунды на ход каждому из соперников с первого хода, в девять туров. Перед началом мероприятия участников и гостей поздравил с праздником директор муниципального учреждения «ВСК „Химик“» и депутат округа Олег Сухарь.

Несмотря на то что блицовый контроль считается «молодым», ветераны шахмат в возрасте 60 лет и старше дали достойный бой молодому поколению на первых досках. После трехчасовой борьбы лучшим стал молодой шахматист из Каширы Сидик Рамин, набравший 8,5 очка из девяти возможных. Пол-очка у лидера «отобрал» воскресенский ветеран из села Конобеево Вячеслав Логинов — у него второе место. Третье место также досталось воскресенскому ветерану Рашиду Кузахмедову.

Лучший результат среди шахматисток показала Евгения Гребенюкова из Коломны, второе и третье места заняли соответственно Ксения Тетеркина из Воскресенска и Елизавета Сапего из Коломны. В дополнительной номинации «Начинающие участники с коэффициентом до 1200 среди детей» лучшей стала гостья из Коломны Ксения Рощина.