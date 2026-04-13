Шахматный турнир ко Дню космонавтики прошел в Воскресенске

В рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия» в Воскресенском шахматном клубе состоялся праздничный турнир, посвященный Дню космонавтики. В нем приняли участие 34 шахматиста в возрасте от 8 до 86 лет из Воскресенска, Коломны, Раменского и Егорьевска.

С приветственным словом к участникам и зрителям обратились почетные гости мероприятия: член Наблюдательного совета Федерации шахмат России Владимир Сметана, заместитель председателя Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов, депутат округа и директор МБУ «ВСК „Химик“ Олег Сухарь, а также руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура. Старт космическому блицу дал главный арбитр соревнований, судья Всероссийской категории Игорь Ковпак.

Соревнования в девять туров с контролем времени — пять минут на партию плюс три секунды на ход каждому из соперников — продолжались более трех часов. Несмотря на отчаянные баталии, уже в который раз никто не смог оказать сопротивления Сергею Брюхову, который с результатом 9 очков из 9 возможных стал победителем турнира.

Достойно выступили и юные воскресенские шахматисты: второе место досталось Льву Эрлиху (7 очков из 9), а третье занял Николай Зайцев (6,5 очка из 9). Среди начинающих шахматистов с рейтингом до 1250 лучший результат показал Алексей Сергеев (5 очков из 9), а среди девочек не было равных Еве Жаворонковой (5,5 очка из 9).

Шестеро начинающих шахматистов, набравшие наибольшее количество очков, получили специальные призы — книги на шахматную тематику. Это позволит им укрепить свои позиции в теории шахматной игры и в последующих турнирах претендовать на призовые места уже в абсолютной категории.