Шахматный этап Спартакиады трудящихся пройдет в Мытищах 30 января

Пятый этап Спартакиады трудящихся городского округа Мытищи стартует в Центре единоборств на базе спортивного комплекса «Строитель». Участники мероприятия сразятся в турнире по шахматам.

В советское время спартакиады трудовых коллективов были очень популярны по всей стране. Каждое предприятие и организация выявляло в своих рядах талантливых спортсменов и способствовало развитию физкультуры и здорового образа жизни. Эту традицию решили возродить в Мытищах.

Организаторы приглашают команды трудовых коллективов и их болельщиков принять участие в турнире. Результаты соревнований могут существенно повлиять на расстановку сил в общем зачете.

Подробности о проведении турнира можно узнать по телефону: 8 (498) 610-04-14 или по электронной почте: komsportrai@bk.ru

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