Шахматные соревнования к 80-летию Победы прошли в Подольске

Муниципальный этап турнира «Ход Победы» состоялся в спортивном комплексе «Труд». В соревнованиях участвовали шахматисты в возрасте от 18 лет.

Турнир проводился под эгидой партии «Единая Россия» при поддержке спортивной школы «Пахра» и посвящался 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Победителем стал Вячеслав Дурновцев, второе место занял Константин Черняков, третий результат показал Сергей Пяташов.

Напомним, что в преддверии Дня Победы в Подольске пройдет множество спортивных мероприятий. В режиме онлайн в округе стартует спортивно-патриотический «Фестиваль Победы». С 1 по 15 мая все желающие коллективы могут выполнить максимальное количество отжиманий, записать видеоролик и разместить его на странице в соцсети «ВКонтакте». Также необходимо написать, сколько раз отжался участник, и проставить хэштеги #РекордпобедыМО #ФВСАМО.