Шахматисты Подмосковья выиграли 3 медали на чемпионате Центральной и Северной Азии

На первом чемпионате Центральной и Северной Азии среди юниоров, который стартовал 1 июля на побережье Иссык-Куля в Кыргызстане, представители Московской области завоевали две золотые и одну серебряную медаль. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В турнире участвуют более 500 юных шахматистов от 8 до 20 лет из шести стран: Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, России, Туркменистана и Таджикистана. Соревнования начались с дисциплины «быстрые шахматы» (контроль времени 10 минут + 5 секунд на ход).

Золотую медаль в категории юношей до 16 лет завоевал Святослав Лисенков из Подольска. Он является действующим чемпионом России среди игроков до 15 лет, многократным победителем Кубка Карякина и членом юношеской сборной России.

Среди девочек до 12 лет золотую медаль завоевала Илиана Масаева. В феврале 2026 года на первенстве России в Сочи она стала серебряным призером в категории девочек до 13 лет.

Серебряную медаль завоевала Александра Морозова из Егорьевска, выступавшая в старшей категории до 18 лет. В феврале 2026 года она стала серебряным призером всероссийского турнира «Первая лига» в Сочи.

Чемпионат Центральной и Северной Азии среди юниоров продлится до 9 июля. Впереди у участников основная программа соревнований. Команду Московской области также представляют Михаил Марков, София Гаер и Александр Федосов, которые остановились в шаге от пьедестала.