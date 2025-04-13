Шахматисты из Подольска вышли в финал регионального этапа Единой школьной лиги

Семь юных шахматистов из гимназии № 7 городского округа Подольск попали в финал регионального этапа Единой школьной лиги. Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов поздравил ребят с победой.

Большинство юных шахматистов учатся в спортивной школе олимпийского резерва «Пахра». Трое из семи ребят — родные браться и сестры: Максим, Михаил и Мария Рыбаковы. Отличились в турнире и Левон Баберцян, Дмитрий Касимов и Иван Наливкин. Шахматисты провели 20 игр, среди них 19 закончились победой. Судьями выступили представители спортивной школы Олимпийского резерва «Пахра».

«Поздравляю наших шахматистов! Так держать, ребята! Желаю успеха в следующих турнирах», — сказал Григорий Артамонов.

Второе место заняли юные шахматисты из школы № 30, а третье досталось ребятам из гимназии имени Подольских курсантов. Победители и призеры получили кубки, медали и памятные сувениры.