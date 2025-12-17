Шахматисты из Луховиц выиграли соревнования в Рязанской области

В Рязанской области прошел детский командный Кубок по быстрым шахматам «Рязань — новогодняя столица России», собравший 21 команду из разных муниципалитетов. В числе участников были сборные принимающей стороны, а также команды из Ряжска, Раменского, Егорьевска, Каширы, Зарайска и спортивного центра «Луховицы».

Турнир проходил в командном формате и велся в двух зачетах: общий протокол и отдельный зачет для команд со средним рейтингом до 1400 пунктов. Такой формат позволил оценить, как высокий класс сильнейших коллективов, так и обеспечить честную конкуренцию среди команд развивающегося уровня.

«Воспитанники спортивного центра „Луховицы“ под руководством инструктора Андрея Фолерантова продемонстрировали слаженную игру и боевой характер. Состав команды — Лука Блум, Александра Кулагина, Алексей Петрушин и Михаил Сабиров — занял первое место в зачете команд со средним рейтингом до 1400 пунктов», — поделились организаторы.

В общем зачете луховичане финишировали на седьмой позиции. Лука Блум завоевал бронзовую медаль за третье место на первой доске.