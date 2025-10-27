Шахматисты из Луховиц приняли участие в соревнованиях в Коломне

В Коломенском шахматном клубе имени Анатолия Карпова состоялся турнир по быстрым шахматам «Коломенская верста — 2025. Клуб». Соревнования привлекли внимание более 50 любителей и профессионалов шахматного искусства, собрав участников из разных уголков Подмосковья и соседних регионов.

За право подняться на вершину шахматного Олимпа боролись не только представители принимающей стороны — шахматисты из Коломны, но и соперники из Рязани, Воскресенска и Озер. Конкуренцию участникам составили воспитанники шахматно-шашечного клуба спортивного центра «Луховицы». Турнир проходил по швейцарской системе. Участники соревновались в течение семи туров. Контроль времени на партию составлял 10 минут с добавлением пяти секунд на каждый ход. Среди представителей Луховицкого шахматно-шашечного клуба особенно отличились трое спортсменов.

«Серебряным призером турнира в абсолютном зачете стал Лука Блум. Бронзовую медаль завоевал Николай Погодин. Хороший результат показал и Алексей Петрушин. Он стал серебряным призером среди младших школьников. Воспитанников клуба поздравляю с получением медалей, желаю новых побед и свершений», — сообщил директор спортивного центра «Луховицы» Дмитрий Кирюхин.