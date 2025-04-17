Шахматисты из Истры завоевали серебро на областном турнире

Истринская команда заняла второе место на финальных областных соревнованиях «Белая ладья». Они прошли с 10 по 14 апреля в Звездном городке.

Соревнования собрали 21 команду-победительницу муниципальных этапов Московской области. Истру представляла сборная из Православной школы «Рождество».

В первом туре истринцы одержали уверенные победы над командами из Люберец, Коломны, Электростали и Фрязина. В пятом туре ребята сражались с гимназией имени Примакова — победителями всероссийских соревнований, но уступили сопернику.

Тем не менее, в предпоследнем туре наши шахматисты продемонстрировали отличную игру, победив команду Химок, а в последнем туре с результатом 3:1 одержали победу над Дубной.

«Второе место нашей Православной школы „Рождество“ — это не просто результат, это плод совместного кропотливого труда всей школы. Каждый четвертый учащийся имеет официальный рейтинг Федерации шахмат России. На уроках все ребята начальной школы осваивают азы этой увлекательной игры. Более 50 человек посещают кружки дополнительного образования по шахматам», — прокомментировал тренер команды Владимир Иванец.

Также один из участников этой команды Иван Кабанов набрал 237 очков и установил новый рекорд турнира.