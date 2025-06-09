Шахматист из Подольска завоевал золото на региональной спартакиаде пенсионеров

Тренер-преподаватель подольской спортивной школы «Пахра» Леонид Гаспаров стал победителем в шахматном турнире на девятой спартакиаде пенсионеров Московской области. Он не проиграл ни одной партии и уверенно занял первое место.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 43 муниципальных образований региона. Программа спартакиады включала кросс на тысячу метров, плавание свободным стилем на 50 метров, настольный теннис, стрельбу из пневматической винтовки, дартс, шахматы и комбинированную эстафету.

Команда городского округа Подольск заняла шестое место в общем зачете, войдя в десятку лучших коллективов области.

По итогам спартакиады будет сформирована сборная Московской области, которая осенью представит регион на десятой Спартакиаде пенсионеров России в Тюмени.