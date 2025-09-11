Шахматист из Люберец сыграл вничью с чемпионом мира Сергеем Карякиным

Суперфинал Кубка Сергея Карякина по шахматам завершился в парке культуры и отдыха Лобни. Победителем турнира стал воспитанник Федерации шахмат городского округа Люберцы Федор Фоменко.

В соревнованиях приняли участие 640 шахматистов в возрасте от шести до 80 лет из 13 регионов России.

Федор Фоменко выступал в финале «В» в возрастной группе среди мальчиков 2013–2014 года рождения, где за победу боролись 125 участников. В качестве приза за первое место юный шахматист сыграл сеанс одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Карякиным и добился почетной

ничьей.

Глава городского округа Владимир Волков поздравил спортсмена и его тренеров Егора Ковалева и Юрия Лезника с великолепным результатом и пожелал новых побед.

Турнир на Кубок Сергея Карякина проводится уже в четвертый раз. Чемпион мира по быстрым шахматам отметил растущую популярность этих соревнований.