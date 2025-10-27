Шахматист из Балашихи стал лучшим на первенстве Азии среди школьников
Михаил Марков из Балашихи стал чемпионом Азии по быстрым шахматам среди школьников до семи лет, заняв первое место на первенстве, которое прошло в Улан-Баторе. В соревнованиях приняли участие 674 юных шахматиста из 16 стран.
Турнир проходил по швейцарской системе в семь туров и включал различные возрастные категории, разделенные на группы мальчиков и девочек до семи, девяти, 11, 13 лет, а также юношей и девушек до 15 и 17 лет.
Россияне на этом престижном турнире завоевали шесть медалей — две золотых, две серебряных и две бронзовых. Михаил Марков блестяще выступил в своей возрастной категории, набрав максимальные семь очков из семи возможных и став чемпионом Азии по рапиду.
Юный спортсмен — воспитанник шахматного клуба «Рассвет», расположенного в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Михаил активно участвует в различных соревнованиях и уже успел добиться значительных успехов. В июне этого года он стал чемпионом России среди школьников, обойдя 526 участников из 56 регионов страны. В июле Михаил завоевал серебро на детском Кубке мира по классическим шахматам, а недавно стал серебряным призером Кубка Сергея Карякина