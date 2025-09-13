Шахматист из Балашихи Михаил Марков завоевал серебро на Кубке Карякина

Юный шахматист из городского округа Балашиха Михаил Марков принял участие в финале Кубка Сергея Карякина. Он завоевал серебро, став самым юным из финалистов.

Михаил уже в третий раз участвует в Кубке Карякина, и неизменно завоевывает призовое место. Он регулярно участвует в соревнованиях, совершенствуя навык игры. Среди последних побед шахматиста – золото на чемпионате России среди школьников и серебро на Кубке мира.

Михаил – воспитанник шахматного клуба «Рассвет» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Его подготовкой к соревнованиям занимаются тренеры Михаил Лифанов, Павел Лозбенев и Дмитрий Сарангов. Благодаря их профессионализму и поддержке юный шахматист достиг высоких результатов на мировом уровне.

Кубок Карякина проводится в Московской области с 2022 года и ежегодно объединяет сотни юных и опытных шахматистов, популяризируя интеллектуальный спорт среди молодежи.