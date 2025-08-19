Сезонный каток обустроят на Новлянской улице в Воскресенске

В Воскресенске на пешеходной зоне Новлянской улицы обустроят сезонный каток. Работы по подготовке основания уже ведутся — площадь льда составит 56 × 26 метров.

На территории разместят гараж для спецтехники, а также павильоны для питания и пункта проката. Павильоны планируют выполнить с панорамными окнами, оборудовать входными и выходными группами с пандусами, системой отопления и специализированным напольным покрытием.

Внутри установят удобные лавочки для всех посетителей, автоматические камеры хранения с доступом по штрих‑коду или отпечатку пальца и стеллажи для хранения и сушки коньков. Организаторы обещают стабильное высокое качество ледового покрытия при любых условиях.

Работу площадки будет обеспечивать специализированная команда, которая позаботится о сервисе и комфортном времяпрепровождении гостей.

Создание и эксплуатация ледового покрытия будут находиться под постоянным контролем профильных специалистов.