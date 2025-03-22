Сезон весенних субботников начался в Павлово-Посадском округе
Традиционная экологическая акция объединила жителей населенных пунктов Павлово-Посадского округа. Добровольцы приводили в порядок дороги, улицы, парки и водоемы.
Сегодня ранним утром горожане и специалисты муниципальных служб отправились на уборку территории Стахановского озера в Электрогорске. Они очистили берег и прилегающие к водоему зоны отдыха от мусора и прошлогодней листвы. Помимо этого, субботник организовали и в микрорайоне Южный в Павловском Посаде. Коммунальщики собирали и вывозили бытовой мусор.
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов призвал жителей ценить труд неравнодушных людей и сотрудников коммунальных служб, которые очищают улицы и общественные пространства.
«Выбрасывать мусор вне контейнеров — это не только некрасиво, но и создает кучу неудобств для всех нас. Донести пакет до бака — дело пары минут», — сказал руководитель муниципалитета.
Отметим, что такие весенние субботники пройдут в муниципалитете и в ближайшие недели. Администрация Павлово-Посадского округа приглашает жителей присоединиться и помочь в благоустройстве территорий.