Сезон Школьной лиги стартовал 31 октября в Балашихе

Более 10 тысяч юных спортсменов примут участие в соревнованиях Школьной лиги Московской области. За победу поборются команды 179 образовательных учреждений региона.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в соревнованиях участвуют сборные школ из Королева, Балашихи, Домодедова, Подольска, Коломны, Ступина, Дубны, Истры, Наро-Фоминского, Дмитровского и Одинцовского городских округов.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова, в турнире заявлены четыре вида спорта — это футбол, баскетбол, волейбол и шахматы. В будущем список дисциплин будет расширяться, например, добавится киберспорт.

«У ребят есть сайт, есть вся статистика, есть Telegram-канал и медиа-сообщество. Будут призы губернатора Московской области. Помимо спорта пробуем и КВН, и танцы, и математические дуэли. Это будет большое молодежное сообщество, выходящее за рамки спорта», — отметил Абаренов.

Состязания в рамках Школьной лиги пройдут в два этапа: муниципальный — с ноября этого года по апрель следующего и региональный, на котором определят победителей и призеров. Он состоится в апреле 2025 года

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».