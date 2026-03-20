Сезон работы катков с искусственным льдом завершился в Люберцах

В городском округе Люберцы начался демонтаж катков с искусственным льдом. Сезон катания на коньках завершился 19 марта из-за теплой погоды. С 1 декабря ледовые площадки на стадионе «Орбита» в Дзержинском, в Наташинском парке и на улице Звуковая в Люберцах посетили почти 90 тысяч человек.

Как сообщил руководитель Комитета по физической культуре и спорту администрации округа Владимир Сурков, самым популярным стал каток в Наташинском парке — его посетили 36 892 человека. На втором месте Центральный каток (27 330 человек), на третьем — каток на стадионе «Орбита» (25 557 человек).

На всех локациях работали теплые раздевалки и пункты проката коньков. Также в зимний период в округе действовали катки на стадионах «Труд», «Электрон», «Урожай» и «Балятино» — их посетили почти 20 тысяч человек.