Сезон работы фонтанов завершился в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Подмосковье официально завершился сезон работы фонтанов. Сотрудники коммунальных служб и подрядных организаций начали консервировать оборудование до следующей весны.

Подготовка 225 фонтанов к зиме идет во всех городских округах Подмосковья. Работникам предстоит слить из системы всю воду, промыть чаши, установить заглушки и демонтировать светильники. Затем конструкцию накроют специальным материалом.

Профилактика позволит сохранить оборудование в исправности до следующего сезона. При необходимости проведут текущий ремонт водных сооружений, заменят отдельные части конструкций.

Следующий запуск фонтанов состоится весной, при наступлении устойчивого тепла.

Благоустройство общественных пространств и зон отдыха остается в числе приоритетных направлений в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году преобразятся еще 75 пространств.

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