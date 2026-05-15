Сезон работы фонтанов начался в Люберцах

В городском округе Люберцы начали работу сразу восемь фонтанов. Специалисты «Люберецкого водоканала» провели полный комплекс подготовительных работ, чтобы водные объекты радовали жителей и гостей округа.

В этом году особое внимание уделили обновлению инфраструктуры: фонтаны подготовили не только в Люберцах, но и в Дзержинском и Томилино. Главным событием сезона стало восстановление фонтана у кинотеатра «Октябрь» в Люберцах.

«Теперь радует люберчан и фонтан у кинотеатра „Октябрь“ — по наказам жителей, поступившим в рамках народной программы „Единой России“, его отремонтировали и запустили после более чем пятилетней консервации», — отметил глава округа Владимир Волков.

Не остался без внимания и фонтан в Центральном парке. Здесь провели не только техническое обслуживание, но и восстановили музыкальное сопровождение и художественную подсветку. Теперь фонтан вновь наполняет парк атмосферой праздника.