Сезон подачи заявок на получение муниципальных субсидий начался в Мытищах

Количество соцпредприятий в Мытищах с прошлого года увеличилось на 25%, на 32% по сравнению с прошлым годом выросло и число социально ориентированных некоммерческих организаций. Такой положительной динамике способствуют меры поддержки, которые оказывает администрация муниципалитета.

По словам главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой, сегодня в округе функционируют 78 социальных предприятий и 103 социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Со своей стороны мы оказываем поддержку бизнесу, реализуя различные программы», — добавила руководитель муниципалитета.

Первая субсидия действует для социальных предприятий. Компенсируют 100% затрат в рамках конкурсного отбора. Возмещению подлежат: аренда, коммунальные платежи, ремонт, сырье, расходные материалы, ярмарочно-выставочные мероприятия, оборудование, мебель и инвентарь.

Подать заявку можно с 1 октября по 3 ноября 2025 года. Получить субсидию могут малые и средние предприятия, находящиеся в реестре социальных предприятий, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории городского округа Мытищи.

Получить вторую субсидию могут социально ориентированные некоммерческие организации. Компенсируют 100% затрат на общую сумму до 200 тысяч рублей.

Срок подачи заявок — с 27 октября по 28 ноября. Их можно отправить через портал «Электронный бюджет».