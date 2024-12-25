Сезон лыжных гонок открыли в Химках

Первые в новом сезоне лыжные гонки организовали на стадионе имении Анфисы Резцовой в Химках. Спортсмены, представлявшие округ, заслужили медали всех трех категорий.

Лыжники из Химок завоевали почти 30 наград: золотых, серебряных и бронзовых медалей. Всего за первенство на соревнованиях боролись 150 спортсменов в возрастных категориях от 6 до 18 лет. Участники прошли дистанции в 500 метров, один и три километра.

Отметим, что развитие спорта — приоритетная задача администрации Химок. Регулярно в округе организуют спортивные эстафеты и турниры. Площадки для них предоставляют спортивные школы и центры, оснащенные современным оборудованием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.