Сезон летнего дворового футбола закрыли в Мытищах

Закрытие летнего футбола прошло на стадионе имени Дмитрия Аленичева. В мероприятии приняли участие команды центра физической культуры и спорта «Мытищи».

В турнире сразились участники двух возрастных категорий — 2012 и 2011 годов рождения.

В младшей категории первое место заняла команда «Динамо К.», второе — «ЦСКА», третье — «Динамо Мн.». В старшей категории золото получили «Драконы», серебро — «Четкие» и бронзу — «Молния».

Всем вручили медали и памятные сувениры, а лучшим — отдельные призы.

Помимо этого, прошла церемония награждения победителей регулярного первенства. Ее провел заслуженный мастер спорта СССР и Олимпийский чемпион Виктор Шалимов. Они вручил награды спортсменам 2010 года рождения и моложе. Лучшими стали «Олимпик», второе место заняли — «Биг Бен», третье — «Гранд».

Соревнования стали ярким завершением летнего сезона и подарили детям незабываемые эмоции и новые достижения.