Сезон кино под открытым небом начнется в Воскресенске 24 мая | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 14:41 Сезон кино под открытым небом начнется в Воскресенске 24 мая Unsplash

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Кинопоказы под открытым небом стартуют в Воскресенске в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Уже 24 мая жители и гости городского округа смогут посмотреть фильм «Школа магических зверей. Тайна подземелья», который покажут в парке культуры и отдыха Москворецкий.

Проект «Кинопарк», созданный в 2016 году при поддержке областного правительства и Министерства культуры и туризма Московской области, предлагает бесплатные уличные показы фильмов на больших экранах под открытым небом в парках и других открытых площадках Подмосковья.

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В репертуаре проекта представлены лучшие современные российские фильмы, анимационные картины и классика советского кинематографа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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