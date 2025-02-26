Сезон капитального ремонта многоквартирных домов начался в Мытищах

Совещание по вопросу капремонта домов провели в Мытищах. На нем обсудили планы на будущий год и ключевые задачи, которые предстоит выполнить.

Участниками встречи стали представители администрации городского округа Мытищи, министерства чистоты Московской области, фонда капитального ремонта, управляющих компаний и подрядных организаций. Они поговорили о взаимодействии.

Так, обсудили вопрос о доступе к подвалам и чердакам. Главной темой стала организация диалога с жителями домов.

Сейчас в округе реализуют краткосрочный план областной программы капитального ремонта на 2023–2025 годы. В нее вошли 157 домов.

«Каждый житель дома должен иметь в свободном доступе сведения о графиках и сроках проведения работ, особенно если они связаны с необходимостью доступа в жилые помещения. Это объявления на входных дверях, сообщения в домовых чатах. Важен непосредственный контакт со старшими по домам. Все это позволит оптимизировать общую работу», — добавил заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.