Сезон работы уличных фонтанов завершился в Ленинском округе

Фонтаны, расположенные в парках и общественных пространствах Ленинского округа, закончили работу. Сейчас оборудование готовят к следующему сезону

На территории муниципалитета работают 10 фонтанов. Консервация водных сооружений на зиму нужна для того, чтобы защитить конструкции и коммуникации от морозов и неблагоприятной погоды.

Директор муниципального учреждения «Благоустройство» Дмитрий Черкасов рассказал, что на всех фонтанах установлены заглушки. Специалисты слили воду и сняли оборудование, чтобы подготовить его к весенне-летнему сезону. Будет выполнена продувка трубопроводов, промывка чаш и прочистка заборных решеток.

Благоустройство общественных пространств и зон отдыха остается в числе приоритетных направлений в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году преобразятся еще 75 пространств.

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