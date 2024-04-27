Сезон фонтанов начался в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 14:50 Сезон фонтанов начался в Подмосковье

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Запуск 232 фонтанов состоялся в Подмосковье 27 апреля. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Сегодня состоялся долгожданный запуск фонтанов после зимы. Практически месяц мы вели подготовительные работы к открытию сезона. На территории нашего региона насчитывается 240 фонтанов, восемь из них сейчас находятся на реконструкции, но они также начнут функционировать после завершения всех работ», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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40 фонтанов в регионе установили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ознакомиться с ними можно на официальном сайте Министерства благоустройства Московской области.

27 апреля «День добрых дел» объединил миллион подмосковных школьников и включил их в десятки полезных активностей. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил ребят за участие в акции.

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