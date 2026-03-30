Сезон Единой школьной лиги торжественно закрыли в Истре

В Истре определили сильнейших спортсменов Единой школьной лиги. Церемония прошла в Молодежном центре «МИР», в соревнованиях участвовало более 600 школьников из 17 учебных заведений округа.

Школьники состязались в футзале, баскетболе 3×3, волейболе, шахматах и новом виде — роуп-скиппинге. Организаторы не только выбрали лучшие команды, но и составили символические сборные, а самых ярких игроков отметили персональными наградами за плей-офф и весь сезон.

В футзале победила команда лицея Истры, в баскетболе среди юношей — школа имени Доватора, а среди девушек — Дедовская школа № 1. В волейболе победу одержали лицей Истры (юноши) и школа имени Доватора (девушки), в шахматах — школа № 2 Истры.

Абсолютный победитель общего зачета — школа № 2 Истры, серебро у лицея Истры, бронзу получила Павловская школа.

Уже в апреле лучшие команды представят Истру на региональном этапе.