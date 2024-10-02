Спрос на капусту вырос в Подмосковье почти на 10% за месяц

Начало осени считается сезоном домашних заготовок, в том числе квашеной и маринованной капусты. Спрос на этот овощ увеличился в Подмосковье на 9,7% в сентябре.

В августе в регионе реализовали 4,2 тысячи тонн капусты, а в сентябре — уже свыше 4,6 тысячи тонн. Специалисты связывают этот рост с сезоном домашних заготовок.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что на полях региональных производителей продолжается уборочная кампания. Собрано свыше 23,6 тысячи тонн капусты с площади 676 гектаров. Наибольший объем работ выполнили аграрии Коломны и Дмитрова.

Сбор капусты на полях «Агрофирмы Бунятино» в Дмитровском округе составил 4,2 тысячи тонн, здесь убрано уже 120 гектаров. В Коломне активную уборку капусты проводят хозяйства «Сергиевское» (собрали уже 3,6 тысячи тонн), «Агрофирма „Сосновка“» (3,4 тысячи тонн) и «Предприятие „Емельяновка“» (2,3 тысячи тонн).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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