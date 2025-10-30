Съезд терапевтов на тему применения ИИ в медицине пройдет в Подмосковье в ноябре

Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей с международным участием пройдет в Подмосковье 6 и 7 ноября. На нем медики обсудят применение искусственного интеллекта в работе.

Съезд посвятят вопросам цифровых инноваций в здравоохранении, в том числе использование электронных медицинских документов и нейросетей. Профессионалы обсудят проблемы, с которыми врачи сталкиваются ежедневно. Они попытаются разработать решения и внедрить их в практику.

В мероприятии примут участие терапевты, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры, гастроэнтерологи и другие специалисты. Некоторые из них приедут из Азербайджана, Армении, Болгарии, Германии, Египта и Италии.

Всего съезд посетят три тысячи участников, из которых две тысячи присоединятся дистанционно.