Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей пройдет в МОНИКИ

Около 900 медиков приедут на съезд терапевтов и врачей смежных специальностей, который проведут 7 и 8 ноября в МОНИКИ имени Владимирского. Еще две тысячи специалистов присоединятся к мероприятиям в онлайн-формате.

В работе съезда примут участие врачи из 11 стран мира, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Турцию, Чехию, Германию и другие.

В рамках съезда будут работать 18 тематических секций и симпозиумов по разным направлениям терапии, пройдут восемь мастер-классов, круглых столов и дискуссий. Например, в первый день участникам расскажут о современных достижениях в эндокринологии, новейших принципах грязелечения, цифровых технологиях в имплантации зубов и многом другом.

Организаторами съезда выступают Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей, Министерство здравоохранения Подмосковья и МОНИКИ.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.