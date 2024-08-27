Съезд с Щелковского шоссе в Балашихе достроят в ноябре

В Балашихе началось строительство нового съезда с Щелковского шоссе к ЖК «Алексеевская Роща». Работы проводят при поддержке администрации округа. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

«Планируется обустроить левый поворот у „Бургер Кинга“, чтобы обеспечить заезд автобусов большого класса на территорию ЖК, так как сейчас они для заезда делают крюк в три километра по Щелковскому шоссе», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что после устройства съезда экономия в пути составит 20-30 минут в час пик. Завершить строительство транспортного объекта планируется в ноябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

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