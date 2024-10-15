Съезд молодых предпринимателей ЦФО прошел в Мытищах

Более 100 начинающих и опытных предпринимателей встретились на форуме в центре «Импульс» в Мытищах. На мероприятии они представили свои бизнес-проекты и обсудили проблемы, с которыми столкнулись.

На форуме выступили председатель Общероссийского движения предпринимателей, владелец группы компаний «Экоофис» и усадьбы Гребнево Андрей Ковалев, генеральный директор компании «Чистая линия» Армен Бениаминов, а также основатель федеральной сети премиальных груминг-салонов из Сибири «Блэкгрумер» Даниил Рындевич. Они рассказали свои истории успеха и ответили на вопросы ребят.

Сами молодые предприниматели получили шанс презентовать свои бизнес-проекты и идеи, обсудить проблемы, которые возникают во время их реализации. Также для них провели мастер-классы на темы «Рефлексивное управление» и «Лучший старт для вашего бизнеса».

Кроме того, участникам рассказали о льготах, которыми они могут воспользоваться, о том, как продвигать проекты и как искать финансирование.

«Мы создаем Клуб молодых предпринимателей Московской области, который позволит искать и тиражировать успешные бизнес-практики, устанавливать крепкие связи для сотрудничества», — сказала руководитель министерства информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».