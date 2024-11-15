Съезд министров экономического развития субъектов РФ прошел в Подмосковье

Второй съезд министров экономического развития субъектов России прошел в Доме правительства Московской области. Более 300 участников обсудили самые актуальные вопросы — экономические нацпроекты, механизмы господдержки бизнеса, инструменты стимулирования инвестиций, а также региональные практики.

Инвестиционный блок подмосковного правительства представил инструменты и механизмы по поддержке инвестиций, которые успешно внедрили в регионе в последнее время.

Особенный интересу участников съезда вызвала система сопровождения инвестиционных проектов — АИС «Инвестор». Она позволяет контролировать процесс реализации проектов в онлайн режиме.

«Важно, что участие в таких мероприятиях позволяет нам сформировать межрегиональные инвестиционные команды. Мы готовы делиться своими наработками, а также открыты и к опыту коллег из других регионов», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.