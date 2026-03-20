Сети водоснабжения промыли в поселке Смирновка в Солнечногорске

В поселке Смирновка специалисты провели промывку наружных и внутридомовых систем водоснабжения. Работы направили на снижение содержания железа в воде.

Бригада ресурсоснабжающей организации из четырех человек задействовала одну единицу спецтехники. Начальник управления ЖКХ Никита Иванов контролировал ход работ. Специалисты отобрали пробы воды на станции обезжелезивания, на станции второго подъема и в жилых помещениях.

«Провели промывку внешних сетей, а управляющая компания промыла внутридомовые системы, — сообщил заместитель главы округа Леонид Степанов. — Визуально вода стала чище, примеси отсутствуют, но местами осталась мутность. Окончательные выводы сделаем после получения лабораторных заключений».

Отобранные образцы направили в лабораторию для дальнейшего анализа. Результаты исследований помогут определить проблемные участки. Степанов добавил, что ситуация остается на контроле до полного устранения замечаний со стороны жителей.