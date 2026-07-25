Сети холодного водоснабжения модернизируют в поселке Красково в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжается реализация масштабной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время специалисты «Люберецкого водоканала» ведут замену сетей холодного водоснабжения на улице Лорха в поселке Красково, что позволит улучшить качество воды для 8 тысяч жителей муниципалитета.

Улица Лорха в Красково на протяжении длительного времени являлась одной из проблемных точек округа по ненадлежащему качеству водоснабжения. По поручению главы городского округа Владимира Волкова данный адрес включен в программу модернизации, а к решению вопроса применен комплексный подход. Ранее в поселке запущен обновленный водозаборный узел № 22: увеличен резервуар чистой воды с 500 до 900 кубических метров, установлены дополнительные фильтры обезжелезивания, повышена производительность с 1500 до 2700 кубометров в сутки.

В настоящее время специалисты «Люберецкого водоканала» выполняют капитальную замену сетей протяженностью свыше 550 метров диаметром 200 миллиметров на участке, обслуживающем дома № 2, 5, 5А, 6, 7, 7Б, 8, 9, 10, 11, 13 по улице Лорха. На сегодняшний день выполнено более 70% запланированных работ.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что масштабная программа модернизации объектов водоснабжения реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. За последние десять лет в округе обновлено десять водозаборных узлов, в ближайшие пять лет запланирована реконструкция еще 12 объектов. С 2022 года заменен 21,7 километра изношенных сетей в Люберцах, Малаховке, Красково и Октябрьском, а в ближайшие четыре года планируется обновить не менее 40 участков.

В рамках подготовки к отопительному сезону «Люберецкая теплосеть» проведет капитальный ремонт теплосети и сети горячего водоснабжения от тепловой камеры ТК-17 у дома № 15/1 по улице Лорха до домов № 15, 17, 19, 21. Это позволит полностью решить проблему качества воды в поселке Красково.