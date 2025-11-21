Сети холодного водоснабжения капитально отремонтировали в поселке МИЗ в Можайске

Готовность капитального ремонта сетей холодного водоснабжения в поселке МИЗ Можайского округа достигла 98%. Рабочие заменили один километр трубопровода и 27 колодцев.

Параллельно продолжаются работы в других населенных пунктах. Например, в деревне Горетово готовность ремонта сетей достигла 93%. Там проложили более трех километров новых труб и установили 44 новых колодца. После на всех объектах благоустроят территорию.

Отметим, работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 гг». Это позволит обеспечить население бесперебойной подачей воды. В Можайском округе общая протяженность обновляемых магистралей составит более 100 километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил облагородить парки и пляжи по высоким стандартам. По его словам, летом количество посетителей заметно увеличивается, поэтому важно уделить особое внимание их безопасности и комфорту.