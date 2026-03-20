Сеть проекционных пешеходных переходов расширят в Дубне

Работа по повышению безопасности на дорогах продолжается в муниципалитете. В Дубне обустроят еще 12 проекционных пешеходных переходов.

Технология, которую начали применять несколько лет назад, уже доказала свою эффективность. В темное время суток специальные проекторы создают на проезжей части яркое световое изображение «зебры», которое накладывается на обычную разметку. Благодаря этому переход становится заметнее для водителей и безопаснее для пешеходов.

Новое оборудование установят в 2026 году на ключевых участках города: на проспекте Боголюбова, улицах Векслера, Энтузиастов, Володарского, Строителей, Макаренко, Звездной, Попова, Свободы, Тверской и Юркино. Особое внимание уделяли территориям рядом с детскими садами, поликлиниками, остановками общественного транспорта и местами с активным пешеходным трафиком.

В дальнейшем планируется постепенно устанавливать такое оборудование и на других участках городской уличной сети.

«Оценили, получилось отлично. Установим еще несколько таких проекторов», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.