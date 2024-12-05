Сеть экопунктов для приема вторсырья расширят в Мытищах в 2025 году

На оперативном совещании в администрации городского округа Мытищи рассмотрели вопросы развития инфраструктуры для сбора и переработки вторичного сырья. Как сообщил заместитель главы округа Иван Яськив, первый экопункт в муниципалитете появился еще в 2016 году, и с тех пор отмечается стабильный рост интереса жителей к экологическим инициативам.

Сейчас в округе функционируют 249 фондоматов, которые пользуются популярностью у населения. Кроме того, рассматривается возможность установки еще порядка 150 устройств в следующем году. Фондоматы позволяют жителям сдавать пластиковые бутылки и алюминиевые банки, получая за это бонусные вознаграждения.

«На сегодняшний день на территории Мытищ работают восемь организаций, занимающихся сбором вторсырья. Экопункты представлены в двух форматах: фондоматы и баки для сбора текстиля», — отметил Иван Яськив.

Особую гордость вызывает самый популярный экопункт Подмосковья, расположенный в центральном парке Мытищ. За год его работы было собрано более 70 тысяч алюминиевых банок, что является рекордным показателем в регионе.

Помимо защиты окружающей среды, организаторы экологических инициатив проводят благотворительные акции, направленные на поддержку социальных проектов. Таким образом, экопункты становятся не только инструментом переработки отходов, но и важной частью социальной жизни округа.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула, что развитие сети экопунктов позволяет решать сразу несколько задач: сокращение объема отходов, увеличение доли вторичной переработки и реализация социальных проектов. В связи с этим было поручено продолжать работу по расширению инфраструктуры для приема вторсырья.

Положительная динамика и активное участие жителей подтверждают эффективность экологических инициатив. В ближайшие годы планируется дальнейшее развитие сети экопунктов, что станет важным шагом на пути к улучшению экологической ситуации в округе и повышению уровня осознанного потребления среди населения.

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